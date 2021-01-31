Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı diplomatlara ve denizcilerin serbest bırakılmalarında payı olan herkese minnettar olduğunu aktardı.

Nijerya kara sularında 1,5 ay önce alıkonulan "Stevia" isimli geminin mürettebatından 6 Ukraynalı denizcinin serbest bırakıldığını kaydeden Zelenskiy, "Vatandaşlarımız güvende ve yakın zamanda vatanlarına dönüşlerini bekliyoruz" dedi.

Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de korsanların saldırısı sonucu "Stevia" isimli gemideki 6 Ukraynalının aralarında bulunduğu 8 kişilik mürettebat kaçırılmıştı.