Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Denizde meydana gelen 60 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 35 kilometre kuzeybatısı oldu belirlendi.
5,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Etiketler: Deprem
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