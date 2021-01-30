Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şili'de hastanede yangın çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Şili'nin başkenti Santiago'da bir hastanede yangın çıktı. Çocukların bulunduğu yoğun bakım ünitesini saran alevlere hemen müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı, hastalar başka hastanelere nakledildi.
Şili'de San Borja Hastanesi'nde yangın çıktı. Çocukların bulunduğu yoğun bakım ünitesini saran alevler, hastanenin üst katlarına yayıldı.
Gökyüzüne yükselen dumanlar korku yarattı. Yetkililer hemen harekete geçti.
Önce tüm hastalar, ardından personel tahliye edildi. Hastane bahçesindeki endişeli bekleyiş kameraya yansıdı.
[Fotoğraf: AFP]
Ölen yada yaralanan olmadı
Yaklaşık 40 itfaiye ekibi ve 100 itfaiyeci alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Hastanedeki önemli ünitelerin zarar görmediği de belirtildi.
Etiketler: Yangın
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