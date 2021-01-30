İngiliz Kilisesi'nden AB'ye aşı suçlaması
İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Welby, AB'yi, koronavirüs aşısının ihracatını kontrol ederek Hristiyan değerlere karşı gelmekle suçladı.
Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı konusunda yaşanan ihracat kısıtlamaları tartışmalarına, İngiltere Anglikan Klisesi de dahil oldu.
Justin Welby, "AB'nin kurulurken, temelinde dayanışma olan Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlendiğini" belirtti.
"COVID-19 aşısının ihracatını kontrol etme isteği, AB'nin temel değerlerinin altını oyuyor" diyen Welby, Brüksel'e başkalarıyla birlikte çalışma çağrısında bulundu.
AB, aşı ihracatını izne bağlıyor
AB, ilaç şirketleriyle COVID-19 aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmuştu.
AB, önalım anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşıların diğer ülkelere izinsiz satılamayacağını açıklamıştı.
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