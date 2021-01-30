Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı konusunda yaşanan ihracat kısıtlamaları tartışmalarına, İngiltere Anglikan Klisesi de dahil oldu.

Justin Welby, "AB'nin kurulurken, temelinde dayanışma olan Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlendiğini" belirtti.

"COVID-19 aşısının ihracatını kontrol etme isteği, AB'nin temel değerlerinin altını oyuyor" diyen Welby, Brüksel'e başkalarıyla birlikte çalışma çağrısında bulundu.

AB, aşı ihracatını izne bağlıyor

AB, ilaç şirketleriyle COVID-19 aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmuştu.

AB, önalım anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşıların diğer ülkelere izinsiz satılamayacağını açıklamıştı.