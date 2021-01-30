Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de 1200 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1200 artarak 105 bin 571'e yükseldi. Ülkede aşılananların sayısı 8 milyonu geçti
İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 275 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 796 bin 88'e çıktı.
Avrupa'da en fazla ölümün görüldüğü ülke
Son 24 saatte 1200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 105 bin 571'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.
Aşılananların sayısı artıyor
COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 8 milyon 378 bin 940'a ulaştı, bunlardan 480 bin 432'sine ikinci doz aşı uygulandı.
Ülkede 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 832'si yoğun bakımda bulunuyor.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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