İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Avrupa ve ABD'de COVID-19 vakalarında büyük artış yaşandığını belirterek alınan yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.

Reisi, İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19'un mutasyona uğramış türünün Avrupa'da salgının şiddetini artırdığına işaret ederek, bu durumun İran'ı etkilememesi için sınırlardaki giriş ve çıkışların dikkatle izlendiğini söyledi.

Avrupa'dan gidenler için karantina kararı

Komşu ülkelerden gelenler dahil olmak üzere ülkeye giriş yapan herkesten negatif COVID-19 testi isteneceği ve bu kişilerin tekrar teste tabi tutulacağı açıklandı.

Avrupa'dan gelen yolcular için zorunlu karantina kararı alındığını duyurdu.

Reisi, "Eğer bir yolcu Avrupa'dan giriş yaparsa, negatif test bulundurmasına ve içerde yapılacak teste ek olarak, kalacağı yerde kendisini 14 gün karantinaya almak zorunda" dedi.

Reisi, ülkeye girişte şu ana kadar yalnızca Avrupa'dan gelen kişilerden negatif test sonucu istenmiş olduğunu sözlerine ekledi.