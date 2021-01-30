Yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Myanmar'da yaşadıkları zulümden kaçarak Bangladeş'e sığındı.

Kötü kamp koşullarında yaşayan Arakanlı Müslümanların yaşadığı sıkıntılar burada da bitmedi.

Dakka yönetimi Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na yerleştirme planını Aralık'ta devreye soktu.

[Fotoğraf: AA]

778 Arakanlı adaya gönderildi

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen 4’üncü gruptaki bin 778 Arakanlı Müslüman daha adaya gönderildi.

Bangladeş Bhasan Char Adasına 100 bin kişiyi göndermeyi planlıyor.

20 senedir kimsenin yaşamadığı Bhasan Char adası anakaradan 34 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İnsan hakları örgütlerinin tepkisini çekti

Arakanlı Müslümanların sığınmacı kampından adaya taşınmaya başlaması, insani yardım ve insan hakları örgütlerinin tepkisine yol açıyor.

Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğu belirtiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca sığınmacıların yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusu da endişeye yol açıyor.

Bangladeş yönetimi ise adadaki tesislerin kamplardan daha iyi olduğunu savunuyor.