Çok sayıda sivil toplum örgütü çağrısıyla Neukölln semtindeki Herrmannplatz Meydanı’nda toplanan 1000'in üzerinde kişi, AB’nin sığınmacı politikasına tepki gösterdi.

Kottbusser Tor ve Wiener Caddesi üzerinden Oranien Meydanı’na kadar yürüyen göstericiler, "Bir daha Moria olmasın", "Sığınmacı kampları kapatılsın", "İltica insan hakkıdır", "Avrupa suçludur" ve "Sınırları açın" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Alman hükümeti ve AB'ye tepki

Oranien Meydanı’nda yapılan konuşmalarda, Alman hükümeti ve AB’nin sığınmacı politikası eleştirilerek, "AB’nin sığınmacı sorununa çözüm getirmesini bekleyen Alman hükümeti, AB’nin sığınmacılardan etkilenen ülkeleri yalnız bıraktığını göz ardı ediyor" denildi.

Konuşmalarda, özellikle Yunanistan’da ve Bosna Hersek'in Bihaç şehri yakınlarındaki Lipa Kampı'nda zorlu şartlarda bulunan sığınmacılara dikkat çekildi.

[Fotoğraf: AA]

Tüm sığınmacı kamplarının boşaltılması ve buradaki kişilerin AB ülkelerinde kabul edilmesi talep edildi.

"Yunanistan ve bütün Avrupa ülkeleri, ayıplarını gösteriyor"

Yürüyüşe katılan Arslan Yılmaz, şu an Avrupa’da en önemli konulardan birinin sığınmacı sorunu olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Sığınmacıların sorunu bir yerde demokrasilerin nasıl olduğu konusuna ayna tutan bir olay. Yunanistan ve bütün Avrupa ülkeleri, ayıplarını gösteriyor" dedi.