Brezilya'dan giden 24 yaşındaki kadın yolcuda, COVID-19'un daha hızlı yayılan türü görüldü.

Ülkenin Amazon eyaletine bağlı Leticia kentindeki hastanede tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu açıkla

Yolcunun yakın temasta olduğu kişiler araştırıldı.

Kara ve hava seyahatleri, 30 günlüğüne askıya alınmıştı

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 77 bin 633 kişi COVID-19'a yakalandı, 53 bin 284 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya, COVID-19'un daha hızlı yayılan mutasyon geçirmiş türünü önlemek amacıyla virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü Brezilya'ya yapılacak kara ve hava seyahatlerini, 29 Ocak'tan itibaren 30 günlüğüne askıya almıştı.