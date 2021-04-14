Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'de Fransız STK'nın faaliyetleri durduruldu
[Fotoğraf: Aarşiv]
Nijer'de bir terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen "Acted" adlı Fransız sivil toplum kuruluşunun Diffa'daki faaliyetleri durduruldu.
Diffa bölgesi Valisi İssa Lemine, yeni bir emre kadar Acted'ın Diffa'daki faaliyetlerinin durdurulduğunu ve eylemlerinin araştırılması amacıyla soruşturma açıldığını açıkladı.
Terör örgütü hakkında bilgi verilmedi
Söz konusu sivil toplum kuruluşunun (STK), kuruluş amacına uygun hareketlerde bulunmadığını, hatta bir terör örgütüyle "şüpheli bağlantıları" olduğuna ilişkin bilgilere ulaştıklarını belirten Lemine, bu iddialar aydınlatılana kadar önlem almak zorunda kaldıklarını vurguladı.
Açıklamada, bahsi geçen terör örgütüne ilişkin detay verilmedi.
Acted, şiddet olayları nedeniyle göç etmek durumunda kalanların insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2010 yılından bu yana Nijer'de faaliyet gösteriyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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