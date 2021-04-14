Diffa bölgesi Valisi İssa Lemine, yeni bir emre kadar Acted'ın Diffa'daki faaliyetlerinin durdurulduğunu ve eylemlerinin araştırılması amacıyla soruşturma açıldığını açıkladı.

Terör örgütü hakkında bilgi verilmedi

Söz konusu sivil toplum kuruluşunun (STK), kuruluş amacına uygun hareketlerde bulunmadığını, hatta bir terör örgütüyle "şüpheli bağlantıları" olduğuna ilişkin bilgilere ulaştıklarını belirten Lemine, bu iddialar aydınlatılana kadar önlem almak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Açıklamada, bahsi geçen terör örgütüne ilişkin detay verilmedi.

Acted, şiddet olayları nedeniyle göç etmek durumunda kalanların insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2010 yılından bu yana Nijer'de faaliyet gösteriyor.