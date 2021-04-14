Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin 2. doz aşıyı yaptırdı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrim içi olarak düzenlenen Rusya Coğrafya Topluluğu toplantısındaki konuşmada, ülkede aktif şekilde yapılan aşılama sayesinde salgının yakında gerileyeceği umudunu dile getirdi.
"Her şeyin iyi olacağına eminim"
Toplantıya başlamadan önce Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildiren Putin, "Her şeyin iyi olacağına eminim" dedi.
Putin, COVID-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart’ta yaptırmıştı. Putin’in hangi COVID-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmamıştı.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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