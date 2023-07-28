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Dünya
AA 28.07.2023 08:16

Nijer’de darbe destekçileri iktidar partisinin genel merkezine saldırdı

Nijer’de Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı’nın yönetime el koymasının ardından darbe destekçileri iktidar partisinin genel merkezine saldırdı ve çok sayıda aracı ateşe verdi.

Nijer’de Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı’nın yönetime el koyması ve Nijer Silahlı Kuvvetleri'nin darbeye destek vermelerinin ardından darbe destekçileri sokağa indi.

Darbe destekçileri, başkent Niamey’de bulunan iktidar partisinin genel merkezine saldırdı ve çok sayıda aracı ateşe verdi.

Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı göstericiler, Rusya bayrakları sallayarak, Fransa karşıtı sloganlar attı.

Parlamento dışındaki kalabalığın arasında bulunan bir gösterici, `Ordunun eylemlerine her zaman inandık ve bu sefer onların yanındayız. Bu bizim için bir sevinç` dedi.

Devrik lider Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un yerine kimin geleceği henüz bilinmezken, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı’na General Omar Tchiani’nin komuta ettiği biliniyor.

Nijer’deki darbenin ardından 2020'den bu yana Afrika'da 7 darbe oldu.

Mali’de 2020’de, Burkina Faso’da ise 2022’de ordu yönetime el koymuştu. Nijer’de dört darbe yaşandı Fransa’nın ve diğer batılı ulusların yakın müttefiki olan ve 2021 yılında demokratik olarak seçilen Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum yönetimine yapılan darbe Nijer’de ilk değil.

Ülkede Fransa’dan ayrılarak bağımsızlığını kazandığı 1960 yılından bu yana 1974, 1996, 2010 ve son olarak 2023 yılı olmak üzere dört darbe yaşanırken, çok sayıda da darbe girişimi gerçekleştirildi. 

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