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Dünya
BBC 28.07.2023 06:35

Netflix'in yapay zekalı iş ilanı Hollywood'u karıştırdı

Netflix, yapay zeka (AI) uzmanlığı başlıklı bir iş ilanı yayınladıktan sonra, grevdeki Hollywood aktörleri ve yazarlarından tepki aldı.

Netflix'in yapay zekalı iş ilanı Hollywood'u karıştırdı

ABD'de Hollywood dernekleri Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi talebiyle grev yapıyor.

63 yıl sonra ilk kez gerçekleşen grevin ortasında Netflx'ten tepki çeken bir iş ilanı geldi. 

Yeni pozisyon, izleyicilerin izleyecekleri yeni programları seçmelerine yardımcı olan Netflix algoritmasını yöneten Makine Öğrenimi Platformu ekibine katılacak.

Pozisyona yılda Yılda 900 bin dolara kadar ödeme teklifi öfkeyi daha da artırıyor.

Makine Öğrenimi Platformu ekibindeki bir ürün yöneticisi için bir başka açık liste, müstakbel çalışanın "geri bildirim toplayacağını ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlayacağını" ve nihayetinde yatırım kararlarına yardımcı olacağını söylüyor.

Netflix, iş listeleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak daha önce yapay zekanın yaratıcı sürecin yerini almayacağını söylemişti.

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