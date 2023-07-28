Libya'daki Temsilciler Meclisi, başbakanlık adaylık sürecini başlattığı iddialarını yalanladı

TM Sözcüsü Abdullah Bileyhik TM'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Bileyhik, UNSMIL'in, TM'nin başbakanlık için adaylık başvurularını başlattığı yönündeki iddialarını şu ifadelerle yalanladı:

"UNSMIL'in yanlış bilgiler içeren bu açıklamasına ve TM'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğuna yönelik iddialarına şaşırdık. TM'nin bu haftaki oturumunda kabul ettiği şey (seçimlere ilişkin) yol haritasıdır ve bu harita Libya Devlet Yüksek Konseyi'ne iletilmiştir. TM, başbakanlık için adaylık başvurularını başlatmamıştır. UNSMIL'in görevi ise Libyalılar arasında uzlaşının sağlanması için çalışmak olmalıdır."

TM, 25 Temmuz'da Bingazi'deki oturumunda, ülkede seçimlerin düzenlenmesi ve seçim sürecinin denetlenmesi konusunda oluşturulan "yol haritasını" onaylamıştı.

Yol haritası, seçim sürecinde görev yapacak hükümetin başkanlığına aday olma koşullarını ve yöntemini belirleyen hükümler içeriyordu.

UNSMIL, yol haritasının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "TM'nin yol haritasını kabul ettiğini ve başbakanlık için adaylık başvurularını açtığını" belirtmiş ve buna atıfla "Libya'daki siyasi çıkmazın çözümüne yönelik herhangi bir tek taraflı girişime karşı olduğu" yönündeki uyarısını yinelemişti.