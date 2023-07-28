Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.07.2023 03:40

İtalya Başbakanı Meloni: ABD'nin yaklaşımı İtalya'dan bir şey talep etmek değil

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile 2019'da imzaladıkları anlaşmaya dair ABD'nin yaklaşımının İtalya'dan bir şey talep etmek ya da beklemek gibi bir şey olmadığını söyledi.

İtalya Başbakanı Meloni: ABD'nin yaklaşımı İtalya'dan bir şey talep etmek değil

Resmi ziyaret için bulunduğu ABD’de dün ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da görüşen Meloni daha sonra İtalya'nın Washington Büyükelçiliği'ne geçerek burada görüşmesine dair bir basın toplantısı düzenledi.

İtalya'nın Çin ile 2019'da imzalayarak katıldığı yeni "İpek Yolu" olarak da anılan “Kuşak ve Yol Girişimi"nin Biden ile görüşmesinde gündeme gelip gelmediği sorulan Meloni, "İpek Yolu hakkında konuştuk. Tasavvur edersiniz ki ABD'nin yaklaşımı, İtalya'dan bir şey talep etmek ya da beklemek gibi bir yaklaşım değil. ABD, İtalya’ya güveniyor. Öyle bir saygı var ki kimse bize ne yapmamız gerektiğini söylemeyi düşünmüyor çünkü biz güvenilir ve ciddiyiz. İpek Yolu’nun yenilenmesine Aralık ayına kadar karar vermeliyiz, bir son tarih ve bunu dikkate alacağız" yanıtını verdi.

Meloni, Ekim 2022’de Bali’deki G20 Liderler Zirvesi sırasında Çin’e davet edildiğini ve bu ülkeye gitme niyeti olduğunu, ziyaretinin henüz programlanmadığını ama gelecek dış gezisinden birini bu olması gerektiğini ifade etti.

Bu arada, Meloni geçen mayısta da "Kuşak ve Yol Girişimi’nde olmadan da Çin'le iyi ilişkiler kurulabileceğini" ifade ederek, anlaşmayı uzatmayabileceklerinin sinyalini vermişti.

 "Hakiki bir barış olmalı, ikiyüzlülük olmamalı"

Diğer yandan, Biden ile Ukrayna’daki savaşı da görüştüklerini anlatan Meloni, "Ben, Biden'ı çok kararlı gördüm. Bu, müzakereye dayalı çözümler aramamak anlamına gelmiyor. Ama hakiki bir barış olmalı. Bu konuda ikiyüzlülük olmamalı. Diplomatik çıkış yollarından biri de Ukrayna'yı desteklemektir. Uluslararası hukuku savunma kararı aldık. İtalya, en başından beri üzerine düşeni yaptığı için gurur duyuyorum" dedi.

"İtalya ve ABD, hükümetlerden bağımsız olarak güçlü bir ilişkiye sahiptir"

Önceki yıllarda ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin etkinliklerine katıldığı, bugün ise Demokrat Parti'den gelen bir başkan olan Biden ile görüştüğü hatırlatılan Meloni, "İtalya ve ABD, hükümetlerden bağımsız olarak güçlü bir ilişkiye sahiptir. Ben milletimi çıkarları için çalışmaya, fikirlerimin peşinden gitmeye alışkınım. Cumhuriyetçi Parti ile bariz bir uyum içinde olmam, Biden ile mükemmel ilişki kurmamı engellemiyor. Uluslararası siyaset, ulusal çıkarları dikkate alır. Burada görüşümüze saygı duyuluyor ve dinleniyor" yanıtını verdi.

Meloni, ülkesinde önceki gün parlamentonun alt kanadında kabul edilen taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına dair yasa tasarısının Biden ile görüşmesinde ve ABD'deki diğer temaslarında gündeme gelmediğini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER
İtalya ABD
Sıradaki Haber
Gazze'de, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarına karşı gece protestoları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:10
Libya'daki Temsilciler Meclisi, başbakanlık adaylık sürecini başlattığı iddialarını yalanladı
05:05
Yaşlı bakım merkezinde yangın: Hastalar tahliye edildi
01:57
Kırıkkale'de fırtına nedeniyle minare yıkıldı
01:54
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
02:07
Gazze'de, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarına karşı gece protestoları sürüyor
01:28
Polis ekiplerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
Meteorolojiden 9 kente sarı uyarı
Meteorolojiden 9 kente sarı uyarı
FOTO FOKUS
IDEF 2023'te yerli imkanlarla üretilen söndürme kiti de sergileniyor
IDEF 2023'te yerli imkanlarla üretilen söndürme kiti de sergileniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ