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Dünya
AA 28.07.2023 01:50

Gazze'de, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarına karşı gece protestoları sürüyor

Gazze'de, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar protesto edildi.

Gazze'de, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarına karşı gece protestoları sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kendilerine "Gece Kargaşa Birimi" adını veren Filistinli gençler, akşam saatlerinde Gazze-İsrail sınır hattında toplanarak araç lastiği yaktı ve ses bombası attı.

Protestoya katılan gençler, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı.

Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'yı yalnız bırakmayacağını kaydeden gençler, dünya ülkelerini, işgalle ve Yahudi yerleşimcilerle mücadelede Filistin halkına destek olmaya çağırdı.

Gece Kargaşa Biriminden gençler dün gece de Gazze-İsrail sınırında araç lastiği yakarak, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarını protesto etmişti.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, 27 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu, İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan" ifadesini kullanmıştı.

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