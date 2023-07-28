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Dünya
AA 28.07.2023 00:00

Trump'ın avukatları hakkındaki soruşturmalara uzman olarak atanan Smith'in ekibiyle görüştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, avukatlarının, kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ekibiyle "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Trump'ın avukatları hakkındaki soruşturmalara uzman olarak atanan Smith'in ekibiyle görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Eski ABD Başkanı Donald Trump, avukatlarının Adalet Bakanlığı yetkilileriyle "verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" duyurdu.

Avukatlarının, yetkililere, kendisinin "yanlış bir şey yapmadığını" ve "aleyhinde bir iddianame hazırlanmasının ülkeyi daha da mahvedeceğini" aktardıklarını belirten Trump, görüşmede kendisine suçlama yöneltileceğiyle ilgili ise herhangi bir bildirimde bulunulmadığını kaydetti.

Trump, "Yalan haberlere hiçbir konuda güvenmeyin." mesajını paylaştı.

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Amerikan basınında, görüşmede, Trump'ın suçlanacağı yönünde avukatlarının bilgilendirildiği haberleri yer almıştı.

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 2020 seçimlerinin ardından meydana gelen 6 Ocak 2021 Kongre olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın "hedefinde" olduğunu ve bu nedenle aleyhinde iddianame hazırlanıp gözaltına alınabileceğini söylemişti.

Hakkında yürütülen soruşturmaları "cadı avı" şeklinde nitelendiren Trump, bunun seçimlere müdahale olduğunu ve "hukukun tam anlamıyla siyasi bir silah" haline getirildiğini savunmuştu.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimi sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında, 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump hakkındaki soruşturmalar

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

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