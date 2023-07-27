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Dünya
AA 27.07.2023 22:45

İsrail ordusu El Halil kentinin merkezini kapattı

İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına alan açmak için işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil kentine baskın düzenledi.

İsrail ordusu El Halil kentinin merkezini kapattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail güçleri, Filistinlilere ait olan, Yahudi yerleşimcilerin kutsal olduğuna inandığı bölgeye girmelerini sağlamak için El Halil’in merkezindeki Vadi et-Tuffah ve Bi’r Seba caddesi ile bölgedeki onlarca iş yerini kapattı.

Yerleşim Karşıtı Gençlik Birliği Başkanı İsa Amr, "Ordu, yerleşimcilerin yılın bu zamanında Bab el-Zaviye’deki bir Filistin bölgesine baskın düzenlemesine ilk kez izin verdi, bu yeni bir şey." dedi.

Amr, fanatik yerleşimcilerin Bab el-Zaviye kontrol noktasından, Bi’r Seba caddesindeki "Hebron mezarına" doğru gideceklerini belirtti.

Dükkanlar kapatılıp kadın ve çocuklar korkutuldu

Dükkanların kapatılıp kadın ve çocukların korkutulduğunu aktaran Amr, "Bu mesele El Halil'in merkezindeki yerleşim projesini güçlendirmekle ilgili." diye konuştu.

Amr, "Bu eylemler, baskınların artması ve daha önce bu zamanda girmedikleri bir yere girmeleri, gerginliğin tırmandırılması ve El Halil ile Batı Şeria'dan geriye kalan yerlerin Yahudileştirilmesiyle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yahudiler, tarihte El Halil kentinde yaşamış bir Yahudi olan "Hebron" (el-halil) veya Bin Kennas ismiyle bilinen kişinin mezarının Bi’r Seba caddesindeki bir Filistinlinin evinin bodrum katında olduğuna inanıyor.

Filistinliler ise mezarın söz konusu yerde bulunmadığını ifade ediyor.

Yahudi yerleşimciler, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin yönetiminin kontrolü altındaki bölgeler de dahil olmak üzere tarihi alanlara ve anıtlara yönelik saldırılarını artırdı.

İsrail ve Filistinli kaynaklar, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığını kaydediyor.

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