Parçalı Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2023 21:15

Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, tartışmalı yargı düzenlemesindeki ısrarıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ordu ile Mossad'ı dağıttığını ve "İsrail'in ikiye bölünmüş bir ülke haline geldiğini" söyledi.

Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi
[Fotoğraf: DepoPhotos]

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pardo, ABD'de beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruba atıfta bulunarak, "Ku Klux Klan'a benzer koşullardan geçiyoruz." dedi.

Netanyahu'nun izlediği politikaya ilişkin Pardo,"Başbakan Netanyahu, korkunç ırkçı partilerle koalisyon kurdu ve tutumu da onlardan çok farklı değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'de 830 asker, yargı reformunu protesto için görevi bıraktı
İsrail'de 830 asker, yargı reformunu protesto için görevi bıraktı

Pardo, tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek, "Bizim çıkardığımız kanunlardan bazılarını başka bir devlet çıkarsa, bunlar ırkçı ve antisemitik kanunlar deriz." diye konuştu.

Netanyahu hükümetini eleştiren Pardo, "İsrail, umursamaz bir başbakanın varlığıyla ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi. Netanyahu, İsrail ordusunu ve Mossad'ı dağıttı." dedi.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu tartışmalı yargı düzenlemesinin 'küçük bir düzeltme' olduğunu savundu
Netanyahu tartışmalı yargı düzenlemesinin 'küçük bir düzeltme' olduğunu savundu

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
21:23
Anız yangını fabrikanın depo ve satış mağazasına sıçradı
21:10
Heybeliada ve Ambarlı'da sürüklenen teknelerdeki 4 kişi kurtarıldı
21:06
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
21:06
Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
20:55
Putin'den Zimbabve liderine helikopter hediyesi
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
FOTO FOKUS
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ