Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pardo, ABD'de beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruba atıfta bulunarak, "Ku Klux Klan'a benzer koşullardan geçiyoruz." dedi.

Netanyahu'nun izlediği politikaya ilişkin Pardo,"Başbakan Netanyahu, korkunç ırkçı partilerle koalisyon kurdu ve tutumu da onlardan çok farklı değil." ifadelerini kullandı.

Pardo, tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek, "Bizim çıkardığımız kanunlardan bazılarını başka bir devlet çıkarsa, bunlar ırkçı ve antisemitik kanunlar deriz." diye konuştu.

Netanyahu hükümetini eleştiren Pardo, "İsrail, umursamaz bir başbakanın varlığıyla ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi. Netanyahu, İsrail ordusunu ve Mossad'ı dağıttı." dedi.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.