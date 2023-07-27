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Dünya
AA 27.07.2023 20:55

Putin'den Zimbabve liderine helikopter hediyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zimbabveli mevkidaşı Emmerson Mnangagwa'ya başkanlık helikopterlerinden birini hediye etti.

Putin'den Zimbabve liderine helikopter hediyesi
[Fotograf: Reuters]

Zimbabve Enformasyon Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında başkanlık helikopterlerinden birini mevkidaşı Emmerson Mnangagwa'ya verdi.

Yakında Zimbabve'ye gönderilecek olan helikopteri inceleyen Mnangagwa, her iki ülkenin de Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kaldığı için iş birliği yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Zimbabve, bağımsızlık mücadelesinden bu yana Rusya'yla yakın ilişkilere sahip.

Afrika'dan çok sayıda yetkilinin katıldığı ve bugün St. Petersburg'da başlayan Rusya-Afrika Zirvesi, yarın sona erecek.

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