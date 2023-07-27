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Dünya
AA 27.07.2023 20:41

Nijerya'da difteri salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verildi

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 5 öğrencinin difteri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyaletteki okullarda eğitime ara verildi.

Nijerya'da difteri salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, yaptığı açıklamada, eyalette 5 öğrencinin difteriden ölmesinin ardından okullarda bazı öğrencilerin difteri testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Mohammed, difteri salgını nedeniyle eyaletteki okullarda eğitime ara verildiğini ifade ederek, hastalığı önlemek için aşı yapılacağını söyledi.

Nijerya'da son 2 ayda 836 difteri vakası görüldü ve bunlardan 80'i hayatını kaybetti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor.

Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.

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