Fransa'nın ormanlarını korumak için milyarlarca euroluk yatırım yapması gerekiyor

Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Fransa Tarım Bakanlığı, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen ormanların korunmasına ilişkin planları kapsayan yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, ormanların bu etkilerden korunması için gelecek on yıl içinde 8 ila 10 milyar euro tutarında yatırım yapılması gerektiği kaydedilirken, maliyetin devlet ve özel mülk sahipleri arasında paylaştırılacağı aktarıldı.

Fransa'daki ormanlık alanların sıcaklık ve kuraklık dahil iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı "endişe verici şekilde tehdit altında" olduğu bildirilen raporda, on yıl içinde 2,6 milyon hektarlık alanın korunmasında halkın desteğinin de gerekeceği vurgulandı.

Raporda, ağaç dikecek ve toprağı işleyecek insan eksiliğinin "en büyük sınırlayıcı faktör" olduğu ifade edilirken, Fransa'nın ihtiyaç duyduğu miktarda ağaç dikilebilmesi için insan gücünün yüzde 50 artması gerektiğine dikkat çekildi.

Tarım Bakanı Marc Fesneau, yaptığı açıklamada, "milyon hektarı aşan ormanlık alana müdahale edilmesinin" önemine vurgu yaptı.

Ağaçların azalmasını önlemek için hükümetin ağaçlandırmaya yönelik 2023'deki 150 milyon euroluk taahhüdünü, gelecek yıldan itibaren kalıcı bir fonla artırmak istediğini kaydeden Fesneau, ağaçlandırmayı artırmak amacıyla tohum ve bitki yetiştiricilerine destek sağlayacaklarını belirtti.

Fransa'da 2050'ye kadar yüzde 30'a yakın ağaç türü yok olabilir

Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da aşırı sıcaklar ve gittikçe sıklaşan sıcak hava dalgalarından dolayı ağaçların zarar gördüğü ve 2050'ye kadar yüzde 30'a yakın ağaç türünün yok olabileceği bildirildi.

İklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden karbonları depolayan ağaçların, gitgide yok olmasının ileride daha büyük sorunlara yok açabileceği belirtilen açıklamada, bunları hapseden ağaçlar olmadan havadaki karbon miktarının artacağı, böylece Fransa'nın, karbon salımının azaltılması taahhütlerine uymasının zorlaşacağı aktarıldı.