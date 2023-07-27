Netanyahu tartışmalı yargı düzenlemesinin 'küçük bir düzeltme' olduğunu savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABC News'e verdiği röportajda, tartışmalı yargı reformuna ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail demokrasisini diğer demokrasilerle aynı çizgiye getirmeye çalıştıklarını söyleyen Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesini "gezegendeki en aktivist mahkeme" şeklinde niteledi.

Netanyahu, yargı düzenlemesinin "küçük bir düzeltme" olduğunu öne sürerek, "Bu, İsrail demokrasisinin sonu olarak tanımlanıyor. Bence bu (değerlendirme) aptalca. Ortalık yatışınca herkes bunu görecek." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yargı düzenlemesi konusundaki endişeleri hatırlatılan Netanyahu, 7 aydır hükümette olduğunu ve konuya ilişkin endişeleri ciddiye aldığı için tartışmalara üç ay ara verdiğini söyledi.

Netanyahu diğer yandan bu süre boyunca uzlaşı sağlanamadığını belirterek, "küçük bir düzeltmeyle" ilerlemeye karar verdiğini kaydetti.

"Biden'a da söylediğim gibi, parlamentomuzdaki siyasi koridorun diğer tarafı olan muhalefetle bir uzlaşmayla olmasa da en azından kamuoyunda geniş kabul görecek bir şey üzerinde ilerlemeye çalışacağım." diyen Netanyahu, bu konuda iyimser olduğunu söyledi.

Biden Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti

Netanyahu, muhalefet liderlerinin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti ve düzenlemenin kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgisi olmadığını savundu.

Reformlardan sonra İsrail demokrasisinin daha güçlü hale geleceğine inandığını dile getiren İsrail Başbakanı, bu hususta geniş bir uzlaşı elde etmek için elinden geleni yapacağı mesajını paylaştı.

ABD-İsrail ilişkilerine de değinen Netayahu, son görüşmelerinde Biden'ın kendisini Beyaz Saray'a davet ettiğini ve görüşmenin eylülde olabileceğini ancak tarihin henüz netleştirilmediğini bildirdi.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen pazartesi Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.