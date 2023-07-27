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Dünya
AA 27.07.2023 19:15

Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu

Tayland'ın Kalasin eyaletinin Phu Noi bölgesinde "en küçük koşucu" anlamına gelen Minimocursor phunoiensis türü dinozorun bölgede şimdiye kadar en iyi şekilde korunmuş kalıntıları bulundu.

Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
[Fotograf: AP]

Mahasarakham Üniversitesi Paleontolojik Araştırma ve Eğitim Merkezindeki araştırmacılar, Tayland'ın Kalasin eyaletinin Phu Noi bölgesinde Erken Jura Dönemi'ne ait dinozor kalıntıları keşfetti.

Araştırmacılardan Sita Manitkoon, bulguların Güneydoğu Asya’daki en eski Neornithischia türü olan Minimocursor phunoiensis dinozorunun bölgedeki en iyi şekilde korunmuş kalıntıları olduğunu söyledi.

Phu Noi bölgesinin iskelet kalıntıları bakımından oldukça zengin olduğunu ifade eden Manitkoon, bulunan kalıntıların "Neornithischia türünün Güney Doğu Asya’da kayda geçirilmiş en eski örneği" olduğunu kaydetti.

​​​​​​​Kalıntılar sayesinde biyoçeşitlilik, biyocoğrafya ve Neornithischia türünün erken evrimsel tarihi hakkında yeni bilgiler elde ettiklerini ifade eden Manitkoon, kalıntıların gelecekte Minimocursor phunoiensis'in biyolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini belirtti.

"En küçük koşucu" anlamına gelen Minimocursor phunoiensis'in yaklaşık 145 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.

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