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Dünya
AA 27.07.2023 19:45

Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı

Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangınlarla ilgili durum kontrolden çıkarken, alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla patlama meydana geldi.

Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Yunanistan'da sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi.

Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor.

Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.

Orman yangınlarında 4 kişi ölmüştü

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

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