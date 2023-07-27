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Dünya
AA 27.07.2023 23:45

ECOWAS: Nijer'de bir grup askerin okuduğu bildiriyi asla kabul etmiyoruz

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Nijer'de darbecilerin okuduğu bildiriyi yok saydıklarını belirterek, en kısa sürede anayasal düzene dönülmesi gerektiğini açıkladı.

ECOWAS: Nijer'de bir grup askerin okuduğu bildiriyi asla kabul etmiyoruz
[Fotograf: Reuters]

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) Nijer'deki darbeye ilişkin yapılan ikinci açıklamada, dünden bu yana Nijer'de yaşananların endişeyle takip edildiğinin altı çizilerek, "Bir grup askerin okuduğu bildiriyi şiddetle kınıyor ve asla kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hala Nijer'in Cumhurbaşkanı olan Muhammed Bazum'un derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanarak, anayasaya aykırı yöntemlerle yapılan bu tarz iktidar değişikliklerine şiddetle karşı çıkıldığı bir kez daha hatırlatıldı.

"Batı Afrika'da darbe üstüne darbe yapılmasına izin vermeyeceğiz"

ECOWAS Dönem Başkanlığına 10 Temmuz'da seçilen Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, darbelere karşı takındığı sert tutumla biliniyor.

Tinubu, dönem başkanlığına seçilir seçilmez yaptığı açıklamada, "Demokrasi olmadan yönetim olmaz, özgürlük olmaz, hukukun üstünlüğü olmaz. Batı Afrika'da darbe üstüne darbe yapılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuşmuştu.

Tinubu'nun darbe hükümetlerinin yönetimde olduğu Mali, Burkina Faso ve Gine'ye ağır yaptırımlar planladığı öne sürülmüştü.

Bu bilgiler ışığında Tinubu'nun Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek için her yolu deneyebileceği belirtiliyor.

Bazı kaynaklar, ECOWAS'ın, Nijer'deki darbecilere karşı askeri bir müdahale seçeneğini de görüştüğünü iddia ediyor.

Nijer'deki darbe, Nijerya devlet başkanlığına henüz mayısta seçilen Tinubu'nun itibarı için de bir test niteliği taşıyor.

Bugüne kadar darbeler karşısında sadece kınama metinleri yayınlamakla suçlanan ECOWAS'ın, Nijer'deki darbede farklı ve daha sert bir tutum sergileyebileceği tahmin ediliyor.

Nijer'deki darbe

Cumhurbaşkanı Bazum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazum'un serbest bırakılması için protesto düzenlemişti.

Nijer'de darbe destekçileri sokağa indi
Nijer'de darbe destekçileri sokağa indi

Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup asker dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okumuş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Kendisini geçici hükümet başkanı ilan eden Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, olayın hala darbe girişimi olduğu ve sonuçlanmadığını söylemiş, Nijer halkını da bu girişime karşı çıkmaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum da Twitter hesabından "Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek." paylaşımını yapmıştı.

Daha sonra Nijer ordusu, güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmaması için darbecileri desteklediklerini duyurmuştu.

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