İngiltere'de geçen yılki 'rekor sıcaklıklar', bu yüzyılın sonunda 'serin' kabul edilecek

Met tarafından yayımlanan raporda, geçen yıl 40 derecenin üzerinde yaşanan sıcaklıklar “olağanüstü” olarak nitelendiriliyor.

Raporu kaleme alan bilim insanları, karbon emisyonlarının beklendiği gibi devam etmesi durumunda 2022’de yaşanan sıcaklıkların 2060 yılında ortalamaya dönüşeceğini, 2100 yılı itibarıyla da ortalamanın altında kalacağını belirtiyor.

Geçen yılın sıcaklık rekorlarının kırılmasında önemli etkenlerden birisi de iklim değişikliğinin Birleşik Krallık’ın her bölgesinde giderek artan etkisiydi.

Yağışlar şu anda İngiltere ikliminde belirleyici bir faktör olsa da, sadece bir yıl önce ülke güçlü bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. 2022, 1884'ten beri en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl İngiltere'nin en yüksek günlük sıcaklık değeri, Lincolnshire bölgesindeki Coningsby kasabasında 40,3 derece ile ölçülmüştü. Met’e göre bu münferit bir vaka değildi ve yıl boyunca sürekli bir sıcaklık hakimdi.

Met’in 2022 İngiltere İklim Durumu raporu, Aralık hariç geçen yılın her ayının 1991-2020 ortalamasından daha sıcak olduğunu gösteriyor.

Çalışmanın anahtar noktalarından biri, İngiltere'deki aşırı sıcaklıkların, sıcaklık ortalamasından çok daha hızlı değişmesi.