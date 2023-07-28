Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 28.07.2023 07:07

ChatGPT Android sürümünü yayınladı: Hangi ülkelerde var?

Microsoft destekli bir yapay zeka (AI) firması olan OpenAI, ChatGPT uygulamasının Android sürümünü yayınlayarak chatbot erişilebilirliğini genişletti. Ancak uygulama henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.

ChatGPT Android sürümünü yayınladı: Hangi ülkelerde var?

Mayıs ayında iOS uygulamasının piyasaya sürülmesinden sonra gelen bu Android lansmanı, ChatGPT uygulamasının OpenAI'nin web sitesi dışında ilk kez tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlıyor.

ChatGPT: Kolaylaştırıcı mı, tehdit mi?
ChatGPT: Kolaylaştırıcı mı, tehdit mi?

ChatGPT Android uygulaması, kullanıcı geçmişini cihazlar arasında senkronize etme yeteneği, ses girişi ve anında yanıtlar, öneriler, e-posta veya sunum taslakları için sohbet botuna hızlı erişim ve daha fazlası gibi çeşitli özelliklerle birlikte geldi.

Kullanıcılar, OpenAI'nin dahili ses tanıma özelliğini kullanarak, çeşitli konularda soru sormak, yanıt almak ve yardım almak için üretici yapay zeka ile etkileşime girebiliyor.

ChatGPT Plus uygulaması, en az bir Android 6.0 sürümü gerektiriyor ve aboneler, ihtiyaçlarına göre GPT-3.5 ve GPT-4 dil modelleri arasında geçiş yapabiliyor.

Hangi ülkelerde kullanıma açıldı?

OpenAI, Android'in en popüler mobil işletim sistemi olduğu veya Android için ChatGPT uygulamasını başlatarak bilgisayar kullanımının sınırlı olduğu yerlerde yapay zeka teknolojisi kullanılabilirliğini genişletmeyi amaçlıyor.

Android için ChatGPT uygulamasına Brezilya, Bangladeş, Hindistan, ABD, Arjantin, Kanada, Almanya, Fransa, Endonezya, İrlanda, Japonya, Meksika, Filipinler, Nijerya, İngiltere ve Güney Kore'de erişilebilir.

Önümüzdeki hafta OpenAI, erişilebilir olduğu ülke sayısını artırmayı planlıyor.

ETİKETLER
Android ChatGPT Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Netflix'in yapay zekalı iş ilanı Hollywood'u karıştırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:00
Beşiktaş'taki Çadır Köşkü'nde yangın
06:54
Netflix'in yapay zekalı iş ilanı Hollywood'u karıştırdı
06:35
İngiltere'de geçen yılki 'rekor sıcaklıklar', bu yüzyılın sonunda 'serin' kabul edilecek
06:28
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Moskova bölgesindeki dron saldırıları önlendi
05:57
16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı
05:40
Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti
Meteorolojiden 9 kente sarı uyarı
Meteorolojiden 9 kente sarı uyarı
FOTO FOKUS
IDEF 2023'te yerli imkanlarla üretilen söndürme kiti de sergileniyor
IDEF 2023'te yerli imkanlarla üretilen söndürme kiti de sergileniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ