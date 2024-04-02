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Dünya
New York Post 02.04.2024 07:54

New York'ta Paskalya ayini sırasında kilisede yangın: 5 yaralı

Brooklyn'de bir kilisede Paskalya ayini esnasında yangın çıktı. Yangında hafif yaralanan beş kişi tedavi altına alındı.

New York'ta Paskalya ayini sırasında kilisede yangın: 5 yaralı

ABD'nin New York kentinde bir kilisede Paskalya ayini sırasında çıkan yangında aralarında üç itfaiye personelinin de olduğu en az beş kişi yaralandı. Yangın sırasında kilisede yaklaşık 170 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Brooklyn'deki Our Lady of Rosary Pompeii Kilisesi'nden dün yerel saatle 14.00 sıralarında yangın ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kilisenin rahibi Romulo Marin, ayin sırasında dua edenlerin siyah bir duman çıktığını fark ettiğini ve kendisini durumdan haberdar ettiğini anlattı.

New York İtfaiye Departmanı'nın (FDNY) paylaştığı görüntülerde de kilisenin camlarından siyah dumanların çıktığı, alevlerin kilisenin çatısına ulaştığı görüldü.

New York'ta Paskalya ayini sırasında kilisede yangın: 5 yaralı

Yangın elektrikle bağlantılı olabilir

FDNY'nin sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, yangında hafif yaralanan beş kişinin tedavi altına alındığı, bu kişilerin üçünün itfaiye çalışanı olduğu ifade edildi. Rahip Marin, itfaiye yetkililerinin yangının sebebinin elektrikle bağlantılı olduğunu söylediğini aktardı. Cemaatinden herhangi bir kayıp kişinin olmadığını aktaran Marin, "Herkes olağan bir şekilde, yavaş yavaş çıkıp kiliseden ayrıldı. Benim için en büyük endişe kaynağı herkesin güvende olup olmadığıydı" diye konuştu. 

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