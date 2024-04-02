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Dünya
AA 02.04.2024 07:48

Afganistan'da mayın patladı: 9 çocuk yaşamını yitirdi

Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Sovyetler Birliği'nin işgal döneminden kalma mayının patlaması sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'da mayın patladı: 9 çocuk yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Gazne Kültür ve Enformasyon Müdürü Molla Hamidullah Nisar, Taliban yönetiminin haber ajansı Bahktar'a konuştu.

Nisar, Giro ilçesinin Zedran köyünde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali döneminden kalma patlamamış bir mayının dün infilak ettiğini belirtti.

Çocukların patlamamış mayını bulup oyun oynadıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini kaydeden Nisar, olay sonucu 5'i kız 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

10 yıllık işgal zamanı yerleştirildi

1979-1989 yıllarında Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği ve o dönem desteklediği Afganistan hükümeti, isyancılarla mücadele etme gerekçesiyle kırsal alanlara mayın yerleştirmişti.

Bu mayınlar çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesine ve sakat kalmasına neden oldu.

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