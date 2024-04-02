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Dünya
New York Post 02.04.2024 07:13

Havada tuvalet krizi

ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines'ın Frankfurt'tan San Francisco'ya uçan Boeing uçağında "tuvalet krizi" yaşandı.

Havada tuvalet krizi
[Fotograf: Reuters]

ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines, geçtiğimiz günlerde Boeing marka uçaklarıyla yaşadığı krize bir yenisi eklendi.

Cuma akşamı kalkıştan hemen sonra Boeing 777 uçağının tuvaletinin arıza yapıp taşması üzerine kabin "dışkı kokusu" ile doldu. Tuvaletteki tanktan sızan dışkı kabine de yayıldı.

Sorunun çözülememesi üzerine uçak, okyanusu geçerek rotasına devam etmek yerine kalkış yaptığı Almanya'ya geri döndü.

Uçağın henüz 7 yıllık olduğu belirtildi. Geceyi havayolu şirketinin ayarladığı otelde geçiren yolcular, ertesi gün bir başka uçakla ABD'ye gitti.

Boeing krizine bir yenisi

Olay, son dönemde Boeing uçaklarında art arda yaşanan krizlere bir yenisi olarak eklendi. Alaska Havayolları'nın Boeing uçağının kapısı, ocak ayında havadayken kopmuş ve bu olay Boeing'in üretim süreçleriyle ilgili endişeleri gündeme getirmişti.

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