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Dünya
AA 02.04.2024 07:10

Beyaz Saray'dan Gazze'deki yardım görevlilerinin İsrail tarafından vurulmasına tepki

Beyaz Saray, Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD menşeli World Central Kitchen (WCK) adlı insani yardım kuruluşunun Batılı görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in olayı hızlıca soruşturması gerektiğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan Gazze'deki yardım görevlilerinin İsrail tarafından vurulmasına tepki
[Fotograf: İHA]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, saldırıyla ilgili X'teki hesabından açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "Gazze'de WCK insani yardım görevlilerini öldüren saldırıdan dolayı çok üzüntü duyduk ve derin bir şekilde rahatsız olduk. İnsani yardım görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtırken korunmalıdır. İsrail'i hızlıca olayı soruşturması konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu görevlileri ve bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirmişti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra bir Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıkları belirtilerek, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." açıklamasında bulunulmuştu.

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