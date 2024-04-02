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Dünya
FOX 5 DC 02.04.2024 07:23

64 yaşındaki engelli adamı öldüresiye döven çocuklar tutuklandı

Washington'da 64 yaşındaki Reggie Brown'u darp ederek ölümüne sebep olmakla suçlanan 12 ve 13 yaşlarındaki çocuklar tutuklandı.

64 yaşındaki engelli adamı öldüresiye döven çocuklar tutuklandı

ABD'nin Washington eyaletinde, 64 yaşındaki engelli bir adamı döverek ölümüne sebep olan çocuklar tutuklandı.

17 Ekim'de Reggie Brown'u bir ara sokakta kovaladıktan sonra darp eden 12 yaşındaki bir kız çocuk ve 13 yaşında iki kız çocuğa 'birinci' ve 'ikinci derece cinayet' suçlaması yöneltildi.

Karar duruşmasında izletilen videoda, çocukların 64 yaşındaki Brown'u tekmelediği görüldü. Otopsi raporunda, Brown'un künt kafa travması edeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Brown'ın cesedi, 17 Ekim gecesi saat 1 sularında bir ara sokakta bulunmuştu. Çocuklardan biri, Brown'ı dövmek istemediklerini ancak kendilerini silahla tehdit eden yabancı biri tarafından buna zorlandıklarını ileri sürmüştü.

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