Kaybolan 2,5 yaşındaki çocuğun kalıntıları bulundu

Henüz 2,5 yaşındaki Emile Soleil, Fransız Alpleri'nde yaşadığı köyde 9 ay önce kayboldu. Büyük bir ekip küçük çocuk için seferber olsa da aramalardan bir sonuç çıkmadı.

9 ayın ardından ormanda yürüyüş yapan bir kişi kemik kalıntılarını fark etti ve gerçek ortaya çıktı. Cesedinin kalıntıları kaybolduğu bölgenin bir kilometre ötesinde bulundu.

Kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor

Küçük çocuk kaybolduğunda büyükanne ve büyükbabasının tatil evindeydi ve bin 200 metre yükseklikteki Haut-Vernet'te sadece 25 kişi yaşıyordu. Buna rağmen görgü tanıkları, küçük çocuğu gördüklerini, üzerinde sarı tişört ve beyaz şort olduğunu söyleyerek tek başına yürüdüğünü anlamıştı. Fakat bir süre sonra gözden kaybolduğunu söylemişlerdi.

Yüzlerce kişilik arama ekibi, köpeklerle birlikte polislere eşlik etmiş fakat küçük çocuktan bir haber alınamamıştı. Kaçırılma ihtimali değerlendirilirken vaka ceza soruşturmasına dönüşmüştü.

Kemikler hayvanlar tarafından taşınmış olabilir

Köyden bir kilometre uzaklıkta bir alanda yürüyüş yapan kişinin rastladığı kalıntılar, küçük çocuğun DNA'sıyla uyuştu.

Helikopterler tarafından termal kameralarla defalarca aranan bölgede kemiklerin bulunması ise dikkat çeken bir başka nokta oldu.

Jandarma sözcüsü Marie-Laure Pezant, Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, kemiklerin oraya bir insan, hatta bir hayvan tarafından yerleştirilmiş olabileceğini, değişen hava koşulları nedeniyle de yer değiştirmiş olabileceğini söylerken, ölüm nedeninin ve hikayenin hala belirsiz olduğunu söyledi.