Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 02.04.2024 07:37

Kaybolan 2,5 yaşındaki çocuğun kalıntıları bulundu

Fransız Alpleri'ndeki bir köyde 9 ay önce kayıplara karışan 2,5 yaşındaki Emile Soleil'in kalıntılarına ulaşıldı. Ormanda yürüyüş yapan bir kişi kemikleri fark etti.

Kaybolan 2,5 yaşındaki çocuğun kalıntıları bulundu

Henüz 2,5 yaşındaki Emile Soleil, Fransız Alpleri'nde yaşadığı köyde 9 ay önce kayboldu. Büyük bir ekip küçük çocuk için seferber olsa da aramalardan bir sonuç çıkmadı.

9 ayın ardından ormanda yürüyüş yapan bir kişi kemik kalıntılarını fark etti ve gerçek ortaya çıktı. Cesedinin kalıntıları kaybolduğu bölgenin bir kilometre ötesinde bulundu.

Kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor

Küçük çocuk kaybolduğunda büyükanne ve büyükbabasının tatil evindeydi ve bin 200 metre yükseklikteki Haut-Vernet'te sadece 25 kişi yaşıyordu. Buna rağmen görgü tanıkları, küçük çocuğu gördüklerini, üzerinde sarı tişört ve beyaz şort olduğunu söyleyerek tek başına yürüdüğünü anlamıştı. Fakat bir süre sonra gözden kaybolduğunu söylemişlerdi.

Yüzlerce kişilik arama ekibi, köpeklerle birlikte polislere eşlik etmiş fakat küçük çocuktan bir haber alınamamıştı. Kaçırılma ihtimali değerlendirilirken vaka ceza soruşturmasına dönüşmüştü.

Kemikler hayvanlar tarafından taşınmış olabilir

Köyden bir kilometre uzaklıkta bir alanda yürüyüş yapan kişinin rastladığı kalıntılar, küçük çocuğun DNA'sıyla uyuştu.

Helikopterler tarafından termal kameralarla defalarca aranan bölgede kemiklerin bulunması ise dikkat çeken bir başka nokta oldu.

Jandarma sözcüsü Marie-Laure Pezant, Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, kemiklerin oraya bir insan, hatta bir hayvan tarafından yerleştirilmiş olabileceğini, değişen hava koşulları nedeniyle de yer değiştirmiş olabileceğini söylerken, ölüm nedeninin ve hikayenin hala belirsiz olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
64 yaşındaki engelli adamı öldüresiye döven çocuklar tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:10
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
09:10
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
08:46
Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı
08:54
Otelin altından 640 yıllık kale çıktı
08:12
55 ilde "Narkoçelik-10" operasyonu: 250 zehir taciri yakalandı
08:22
Google, gizli bilgileri kullandığı için 5 milyar dolardan fazla tazminat ödeyecek
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye personeli yaralandı
Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye personeli yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ