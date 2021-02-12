Haber, Associated Press’in (AP) tarafından yayınlandı.

ABD'nin New York kentinde, 9 bin 56 COVID-19 hastasının tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilerek yüzlerce bakımevine geri gönderildiği belirtildi.

Rapor edilenden yüzde 40 daha fazla

Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu iddialar, New York Valisi Andrew Cuomo'nun bakımevlerine yönelik politikasına ilişkin tartışmaları da tekrar gündeme getirdi.

Bakımevi tartışması yaşanmıştı

Valilik, hastanelerde yer açmak için 25 Mart 2020’de yayımladığı talimatla, COVID-19’a yakalanmış hastaları geri kabul etmek istemeyen bakımevlerinin tutumunu yasaklamış, bu karar bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.

Cuomo, 10 Mayıs’ta söz konusu talimatı geri çekmek zorunda kalarak sadece COVID-19 testi negatif çıkan hastaların bakımevlerine kabul edilebileceği düzenlemesini getirmişti.