Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, Yemen'deki Husileri terör örgütleri listesinden çıkardı
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı.
Antony Blinken aldıkları bu kararla, ABD politikasının insani krize karşı yardım etme çabası içinde olduklarını belitti.
ABD daha önce, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdikleri askeri desteği sona erdirdiklerini ve ilgili silah satışlarını durdurduklarını açıklamıştı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD Yemen Terör Örgütü
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