Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, BioNTech/Pfizer'den 100 milyon doz daha aşı aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısından, ABD hükümeti ilave 100 milyon doz satın aldı.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 200 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edileceği bildirildi. Böylece, şirketler ABD’ye 300 milyon doz aşı sağlamış olacak.
Aşılar 1,95 milyar dolar
ABD hükümeti, yeni parti için 1,95 milyar dolar ödeyecek.
Öte yandan, ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz COVID-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz COVID-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşı ülkeye tedarik edilecek.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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