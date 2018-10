New York'ta 25 yıl sonra ilk defa bir hafta sonu silahlı saldırı olmadan geçti

ABD'nin New York kentinde ilginç bir rekor kırıldı. Kentte 25 yıl sonra ilk kez bir hafta sonu silahlı saldırı olmadan sona erdi.

Şiddet olaylarına sıklıkla sahne olan New York'ta bir hafta sonunun saldırı olmadan gerçekleşmesi yetkilileri gururlandırdı.

New York polis şefi James O’Neill Twitter'dan yazdığı mesajda, "New York'ta geçtiğimiz hafta sonu tek bir saldırı dahi olmadı. Resmi kayıtlar bunun en az 25 yıldır gerçekleşmediğini gösteriyor. Şehir o zamandan bu zamana çok yol katetti. Tüm polislere teşekkür ediyorum. 80'lerde ve 90'larde her yerde silah sesleri duyulurdu. Ama şimdi tamamen şiddet içermeyen bir hafta sonu var" dedi.

New York Belediye Başkanı: Bu olağanüstü bir başarı

Silah saldırı olmadan geçirilen hafta sonundan duyduğu mutluluğu paylaşanlardan biri de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio oldu. Blasio Twitter'dan yazdığı mesajda, "Çok da uzun olmayan bir zaman önce silahlı saldırı olmadan geçirilecek bir hafta sonu düşünülemezdi. Ama New York Polis Departmanı, şehri ABD'deki en güvenli şehir yaptı. Bu olağanüstü bir başarı" dedi.

ABD'de bireysel silahlanmada zirvede

Dünya genelindeki 1 milyardan fazla silahın yüzde 40'ı, her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bireysel silahlanma tartışmalarının sık sık gündeme geldiği ABD'deki sivillerin elinde bulunuyor.

ABD anayasası uyarınca silah satın almak ve taşımak bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor.

Ayrıca ülkenin en büyük silah lobisi de ülkenin en etkili kuruluşları arasında.

Kaynak: TRT Haber, AA