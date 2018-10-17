Avrupa Birliği ülkeleri Brexit için yeniden masaya oturuyor

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 lideri bugün İngiltere'nin Birlikten ayrılmasını ele almak için Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu olan akşam yemeğinde bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'te son durumla ilgili gelişmeleri içeren konuşmasını dinleyecek liderler, May'in oturumdan ayrılmasının ardından genel bir değerlendirme yaparak Kasım ayında olağanüstü Brexit zirvesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verecek.

İngiltere ve AB arasında Brexit'le ilgili yaşanan sıkıntıları da ele alacak liderlerin, Birliğin "anlaşmasız ayrılma" durumunda ne tür hazırlıklar yapması gerektiğini ele alması bekleniyor.

"Theresa May'e somut önerilerini soracağım"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk toplantıyla ilgili açıklamasında, "Brexit müzakerelerinde önemli bir ilerleme yaşanması için yeni gerçekler gerekiyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'e kördüğümü çözmeye yönelik somut önerilerinin ne olduğunu yarın soracağım" diye konuştu.

AB, anlaşmasız ayrılığa da hazırlanıyor

Tusk, Brexit anlaşması üzerinde çalışırken bir anlaşma olmama veya anlaşmanın reddedilmesi ihtimallerine de hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, AB üyesi ülke liderleriyle anlaşma olmama senaryosuna yönelik çalışmaları hızlandırmayı görüşeceğini söyledi.

Masanın diğer tarafındaki May'den bakanlarına birlik çağrısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Bakanlarına Brexit zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, bir araya gelmeleri halinde İngiltere'nin sunduğu Brexit anlaşma planını (Chequers Planı) güvence altına alacaklarını söyledi.

May'in tartışmalı Brexit planında neler var?

- İngiltere tarım ürünleri de dahil olmak üzere AB ile kararlaştırılan ortak kurallara uyacak.

- AB ile İngiltere'nin kara sınırı olan Kuzey İrlanda-İrlanda sınırında ticaretin kesintisiz gerçekleşmesi sağlanacak.

- Parlamento İngiltere'nin ticaret politikasına kendisi karar verecek, gerektiğinde AB kurallarının dışına çıkabilecek fakat bunun da sonuçları olabileceğini kabul edecek.

- İngiltere-AB anlaşmalarına dair ortak bir yargı çerçevesi oluşturulacak ve İngiltere'deki kararları İngiliz mahkemeleri, AB'deki kararları AB mahkemeleri verecek. Ortak kuralların uygulandığı konularda İngiliz mahkemeleri AB kanunlarına göre karar verecek.

- İngiltere ülke sınırlarında kullanılacak ürünlerin ithalatında kendi gümrük vergilerini uygularken AB'ye gitmesi planlanan ürünleri AB'nin gümrük kurallarıyla ithal edecek.

- Böylece malların serbest dolaşımı sürerken, emeğin serbest dolaşımı sona erecek.

- AB vatandaşları İngiltere'de istedikleri gibi yaşayamayacak. Fakat AB ile İngiltere, iki taraftan insanların diğer tarafa turizm, eğitim veya çalışma amacıyla gitmesini kolaylaştırmak için bir çerçeve oluşturacak.

Avrupa Birliği, ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söylediği bu plana karşı çıkıyor.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırla ilgili müzakereleri ise devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA