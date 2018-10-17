Avustralya'da İslami kuruluşlardan Başbakan Morrison'a Kudüs tepkisi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasında, kendisinin ve hükümetinin açık görüşlü olduğunu söyledi.

"Acil toplantı talebinde bulundum"

Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu (AFIC) Başkanı Dr. Rateb Jneid, Kudüs konusunda alınabilecek böyle bir karara açıkça karşı olduklarını söyledi.

Ülkedeki Müslümanların Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğuna dikkati çeken Jneid, Başbakan Scott Morrison'u, Büyükelçiliği taşıma düşüncesinden derhal vazgeçerek bunun yerine Filistin halkını baskı ve kötü muameleden kurtarmaya yönelik çaba harcamaya çağırdı.

Jneid, şunları söyledi:

"Bugün Başbakan'a bir mektup yazarak karara ne kadar karşı olduğumuzu anlatmak için acil toplantı talebinde bulundum. Hükümet ve Başbakan Morrison'ın anlaması gereken; Avustralyalılar hiçbir şekilde adaletsizliği ve baskıyı kabul etmez."

"Ciddi şekilde kaygı duyuyoruz"

Ülke genelinde görev yapan 200'den fazla imamın bağlı olduğu Avustralya Ulusal İmamlar Konseyinden (ANIC) yapılan açıklamada ise söz konusu düşüncenin, bölgedeki sorunların çözülmesine yardımcı olmak yerine daha çok şiddeti artıracağı ve istikrarsızlığa neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Morrison'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması konusundaki değerlendirmesinden ciddi şekilde kaygı duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

"Avustralya, Filistin'i devlet olarak tanımalı"

Victoria İslam Konseyinin (ICV) açıklamasında da Avustralya Başbakanı'nın, Kudüs konusundaki beyanatını, ara seçimlerdeki muhtemel kaybı önlemek için yaptığı konusunda siyasetçilerin ve halkın görüş birliğinde olduğu kaydedildi.

Başbakan'ın bu çıkışının hayal kırıklığı olarak değerlendirildiği ve bölge barışına katkıda bulunmayacağının vurgulandığı açıklamada görüşleri aktarılan ICV Başkanı Mohamed Mohideen, "Avustralya tarihin yanlış tarafında bulunmaktan vazgeçmeli. Avustralya, Filistin'i devlet olarak tanıyan 137 ülke içinde yer almalı." değerlendirmesini yaptı.

Avustralya, ABD, Almanya, İtalya ve Japonya dahil Filistin'i devlet olarak tanımayan 30 ülke arasında bulunuyor.

Kaynak: AA