Avustralya'dan İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sinyali

Eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’ın istifasının ardından Sydney’in Wentworth bölgesindeki ara seçimde partisinden aday olan eski Tel Aviv Büyükelçisi Dave Sharma ile görüşen Başbakan Scott Morrison, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve Avustralya Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması konusunda açıklamalar yaptı.

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini belirten Başbakan Morrison, "Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu konuda Avustralya’nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü" ifadelerini kullandı.

Morrison, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımakla elçiliği bu kente taşımanın iki farklı konu olduğunu vurgulayan Morrison, "Başkenti tanımak veya elçiliği taşımak konusunda henüz herhangi bir karar verilmedi" dedi.

Muhalefet, Morrison’ı dış politikayı ara seçimlere alet etmekle suçladı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Senato lideri Penny Wong, Başbakan Morrison’ın Avustralya dış politikasıyla tehlikeli ve aldatıcı kelime oyunları oynadığını söyledi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının bölgedeki barış sürecine yardımcı olmadığını vurgulayan Penny Wong, Başbakan'ın yorumlarını Wentworth’taki ara seçimi kazanmak için umutsuz bir teklif olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Avustralya İstatistik Kurumunun verilerine göre, Wentworth bölgesindeki seçmenlerin yüzde 13’ü Yahudi kökenlilerden oluşuyor.

Başbakan Morrison, ara seçimi kaybetmeleri durumunda azınlık hükümeti pozisyonuna düşmemek için Yahudi kökenli seçmenleri etkilemek amacıyla söz konusu açılımları yaptığı iddialarını kabul etmedi.

Netanyahu, Morrison’a teşekkür etti

Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Başbakan Morrison’a teşekkür eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ‘‘Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bugün konuştum. Bana Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyi ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşündüğünü söyledi. Bunun için ona çok minnettarım’’ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesi ve büyükelçiliğini taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Trump’ın kararını takip etmeyeceklerini açıklamıştı.

İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan ülkeler

ABD Başkanı Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Mayıs ayında İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan Paraguay ise birkaç ay sonra geri adım atarak büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber