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Eski Malezya Başbakanı Rezak tekrar ifade verecek

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, Malezya Kalkınma Fonu yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere yeniden mahkemeye çağrıldı.

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Eski Malezya Başbakanı Rezak tekrar ifade verecek

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı arazi ve inşaat projeleri hakkında ifadesi alınacak.

Bernama haber ajansına göre, Necip Rezak, yerel saatle 10.00'da Putrajaya'daki Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) merkezine girdi.

"Görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, para aklama" gibi suçlardan yargılanan ve şimdiye kadar 4 defa mahkeme tarafından sorgulanan eski Başbakan, en son 3 Ekim'de ifade vermişti.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesinin ardından, hakkındaki soruşturma tekrar başlatılmıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: necip rezak, Malezya
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