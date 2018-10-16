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Seçimlerdeki muhtemel rakibi Elizabeth Warren'dan Trump'a DNA testli yanıt

ABD Başkanı Trump'ın "Pocahontas" diyerek dalga geçtiği Kongre üyesi Elizabeth Warren, DNA testi yaptırarak Trump'a cevap verdi.

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Seçimlerdeki muhtemel rakibi Elizabeth Warrendan Trumpa DNA testli yanıt

2016 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasında sık sık karşı karşıya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların muhtemel başkan adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren arasındaki gerginlik, ara seçimler öncesi yeniden tırmandı.

ABD Başkanı Trump, Warren'a DNA testi yaptırması çağrısında bulunarak, “Eğer test yaptırırsan ve bir yerli olduğunu gösterirsen, en sevdiğin hayır kurumuna 1 milyon dolarlık bağış yapacağım" demişti. 

Warren o testi yaptırarak, Trump'a cevap verdi.

Amerikan yerlisi soyundan geliyor

Stanford Üniversitesinden Carlos D. Bustamante’nin yaptığı DNA analizi, Warren’ın soyunun çoğunlukla Avrupa’yı işaret ettiğini ancak aile ağacında yerli Amerikalı bir kol da olduğunu ortaya çıkardı.

Kızılderili yani Amerika yerlileri soyundan geldiğini ispatlayan Warren, Amerikan yerlisi kimliğinin 10 nesil kadar geriye gittiğini gösterdi.

Trump'tan 1 milyon dolar istedi

“Aile geçmişimin bir ABD Başkanı tarafından ırkçı siyasi bir malzeme olarak kullanılmasını hiç beklemiyordum” diyen ve Trump'a verdiği sözü hatırlatan Warren, “Lütfen Ulusal Yerli Kadın Kaynakları Merkezine 1 milyon dolarlık çek gönderin" çağrısı yaptı.

Trump'ın karşısına çıkma ihtimalini yükseltti

DNA sonuçlarını paylaşması, Demokrat senatörün 2020’de Trump’ın karşısına başkan adayı olarak çıkmasının bir ön çalışması olarak yorumlanıyor.

ABD Başkanı Trump ise Warren hakkında, "Ülkemizi Venezuela’ya çevirir" değerlendirmesini yaptı.

Pocahontas'ın hikayesi

Pocahontas, 1500’lerin sonunda doğan bir yerli Amerikalı kadındı. İngiltere'yle kabilesi arasındaki savaşın bitmesinde ve ticari ilişkilerde önemli rol oynadı. 1995’te Disney, bir animasyon filmiyle hayatını aşk hikayesi gibi sunarak, Pocahontas’ı tüm dünyaya tanıttı.

Kaynak: Reuters, VOA

Etiketler: Trump, Pocahontas, Elizabeth Warren, DNA testi, abd
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