  • 16 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump'tan muhtemel rakibi hakkında ilk açıklama

Trump'tan muhtemel rakibi hakkında ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Demokratların muhtemel başkan adayı Massachusetts Senatörü Warren hakkında, "Ülkemizi Venezuela’ya çevirir." değerlendirmesinde bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trumptan muhtemel rakibi hakkında ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların muhtemel başkan adayı Massachusetts Senatörü Warren hakkında, "Ülkemizi Venezuela’ya çevirir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak kendisine karşı yarışması beklenen Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Demokrat partinin saygın isimlerinden biri olarak kabul edilen Warren'in kendisiyle yarışmasını umduğunu belirten Trump, “Umarım başkanlık için yarışır, çünkü çok kolay bir rakip olacaktır. Umarım yarışır. Zor olacağını hiç düşünmüyorum." dedi.

"Ülkemizi mahveder"

Trump, Warren'in ülkeyi mahvedeceğini ileri sürerek, "Ülkemizi mahveder. Ülkemizi Venezuela’ya çevirir.” ifadelerini kullandı.

Senatör Elizabeth Warren, ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratların muhtemel adayları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER