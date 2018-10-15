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İsrail Batı Şeria'da öğrencilere gerçek mermilerle saldırdı

İsrail askerleri Batı Şeria'da okula girmek isteyen öğrencilere karşı gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Gaz bombasından etkilenen 120 öğrenci yaralandı.

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla bir 450 Filistinli öğrencinin eğitim gördüğü bir liseyi kapattı.

Henüz doğrulanmayan bir iddia yüzünden İsrail askerleri silahlarla okulu bastı.

Gaz bombası ve gerçek mermi kullanan askerler öğrencileri dışarı çıkarttı. Öğrenciler çantalarını toplayıp apar topar okuldan ayrıldı. 

Yaşanan olaylarda 120 öğrenci yaralandı.

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus'taki Ariel Yahudi yerleşim birimi çevresinde bir Filistinliyi şehit etti. 

Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan İsrail güçleri, şehit edilen Filistinlinin cesedini olay yerinden kaldırdı. 

Kaynak: TRT Haber

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