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İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, "Fransa'nın Afrikalı göçmenleri, İtalya sınırına bıraktığı" iddiası üzerine, ülkedeki Fransız büyükelçiden izahat istediği açıklandı.

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İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Fransa sınırında görev yapan İtalyan polisi, Fransız jandarmaların bir araçla gelerek muhtemelen göçmen olan iki Afrika kökenli kişiyi ağaçlık alana bıraktığını bildirdi.

Kuzeydeki Torino şehrine bağlı Claviere’de cuma günü meydana gelen olayda, Fransız jandarmasının iki Afrikalı erkeği sınırdaki ağaçlık bir alana bıraktığı, ardından da geri döndüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, polisin, göçmenleri bırakan Fransız aracın plakasını not aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fransız Büyükelçi'den izahat istendi

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada, ülkedeki Fransız büyükelçiden izahat istendiği belirtilerek, "Fransız jandarmasının bir minibüsle Claviere’ye muhtemel girişi ve ağaçlık alana iki kişiyi bıraktığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanlığı, derhal Fransız büyükelçi ile iletişime geçerek olayla ilgili açıklama istedi. Olayla ilgili İtalya’nın Paris büyükelçiliği de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi bir talepte bulundu" ifadesine yer verildi.

"Bize nutuk atanlardan bir açıklama istiyoruz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de konuya ilişkin facebook hesabından yaptığı açıklamada, olayın açıklığa kavuşturulmasını talep ettiğini duyurdu.

Salvini, açıklamasında, "İnanılır gibi değil. Konuyla ilgili gelişmeleri bekliyorum. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’un Fransa’sının göçmenleri gizlice İtalya’ya bırakmak için polisini kullandığına inanmak istemiyorum. Ama birileri gerçekten kanunları, sınırları ve anlaşmaları ihlal ederek bizi Avrupa’nın mülteci kampı gibi kullanmayı düşünüyorsa, büyük bir hata yapıyorlar. Her yerde ve tüm seviyelerde ülkemizin onur ve haysiyetini savunmaya hazırız. Özellikle de her gün bize nutuk atanlardan bir açıklama istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, fransa
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