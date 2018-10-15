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İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etti.

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İsrail askerleri Batı Şeriada bir Filistinliyi şehit etti

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Nablus yakınlarında bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi çevresinde "İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunan" bir Filistinli açılan ateş sonucu öldürüldü.

Askerlerden ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken olaya dair daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'in "Maariv" gazetesi "İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinliyi öldürdüğünü" duyururken, İsrail Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da "kimliğine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmeyen bir Filistinlinin şehit edildiği" belirtildi.

Filistin makamlarından ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İnsan hakları örgütleri İsrail’i suçluyor

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: AA

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