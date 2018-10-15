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Rusya Ortodoks Kilisesi Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini kesiyor

Rusya Ortodoks Kilisesi, Ukrayna kilisesinin bağımsızlık başvurusunu kabul etmesi nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:47





