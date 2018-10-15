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Rusya Ortodoks Kilisesi Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini kesiyor

Rusya Ortodoks Kilisesi, Ukrayna kilisesinin bağımsızlık başvurusunu kabul etmesi nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı.

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Rusya Ortodoks Kilisesi Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini kesiyor

Ortodoks dünyasındaki bağımsızlık krizi sürüyor. Fener Rum Patrikhanesi, geçen hafta Ukrayna kilisesinin bağımsızlık başvurusunu kabul etti.

Kararın ardından Rusya Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı.

Açıklama, Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion'dan geldi.

Hilarion, bu karara mecbur kaldıklarını ancak Fener Rum Patrikhanesinin attığı adımlar nedeniyle başka bir karar almalarının mümkün olmadığını söyledi.

Fener Rum Patrikhanesi, geçen hafta yaptığı toplantının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.

Ortodoks ilahiyatına göre Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede yetkisi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

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