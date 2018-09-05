Paraguay Kudüs kararından geri adım attı

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını açıkladı.

Castiglioni, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." dedi.

İsrail'den tepki gecikmedi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Paraguay büyükelçiliğini kapatacağı ve büyükelçinin istişare için çağrılacağı belirtildi.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Kaynak: İHA