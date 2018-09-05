Basra’da göstericiler belediye binasını ateşe verdi

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sokağa çıkan bir grup gösterici güvenlik güçlerinin oluşturduğu çemberi aşarak Basra Belediyesi binası önünde toplandı. Göstericiler kısa süre sonra kamu binasını ateşe verdi.
Basra’da dün akşam saatlerinde bir grup gösterici Basra Valilik binasını ateşe vermişti.
Dün 7 göstericinin öldüğü, 40'ın üzerinde kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.
Kaynak: AA